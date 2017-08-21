МЗС Білорусі: Волкер і Сурков у Мінську обговорять конфлікт на Донбасі

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер 21 серпня в Мінську зустрінеться з помічником президента Росії Владиславом Сурковим, підтвердив Радіо Свобода речник МЗС Білорусі Дмитро Мірончик.



«Можу підтвердити, що зустріч готується і відбудеться сьогодні. Але вона буде проходити в закритому для преси режимі», – сказав він.



Мірончик не виключив, що Міністерство закордонних справ Білорусі може повідомити про початок зустрічі.



Як очікується, зустріч має початися в другій половині дня, повідомили в посольстві США у Мінську. Там також пізніше не виключають надання додаткової інформації, але на даний момент лише підтверджують, що Курт Волкер має прибути до Мінська 21 серпня.



Новий спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер разом з помічником Володимира Путіна Владиславом Сурковим має обговорити російсько-українські відносини і врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.



Після цього Волкер відвідає Вільнюс для обговорення українського питання з урядом Литви, а пізніше, 23 серпня, приїде в Україну.