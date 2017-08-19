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19 Серпень 2017, Київ 11:34
Новини | Політика

Держдепартамент США: Волкер зустрінеться із представниками України і Росії

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер під час попереднього візиту до України, Авдіївка, 23 липня 2017 року

Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер їде до білоруського Мінська, де 21 серпня зустрінеться із представником російського уряду, щоб «обговорити російсько-українські відносини», повідомив 18 серпня Держдепартамент США.

За повідомленням, потім Волкер поїде до литовського Вільнюса, де зустрінеться із високопосадовцями і обговорить «шлях для прогресу в Україні».

23 серпня Волкер поїде до Києва, де приєднається до міністра оборони США Джеймса Маттіса на зустрічах із представниками влади України для обговорення «наступних кроків у дипломатичних переговорах із відновлення суверенітету і територіальної цілісності України».

Останніми тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити дотеперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але наразі ще зберігається становище від часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступив проти такого надання.

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