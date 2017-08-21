Зустріч Волкера і Суркова у Мінську завершилася

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер 21 серпня в Мінську провів зустріч із помічником президента Росії Владиславом Сурковим, повідомив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Дмитро Мирончик.

За його словами, зустріч, яка відбувалася за зачиненими дверима, почалася близько 14:00, а завершилася після 17:00. Про її підсумки наразі не відомо.

Сторони обговорили шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі.

Спілкування із пресою у Курта Волкера на 21 серпня не було заплановано. У посольстві США у Міську Радіо Свобода повідомили, що його брифінг для преси відбудеться 22 серпня у Вільнюсі, куди Волкер відбуває після Мінська для переговорів з урядом Литви щодо врегулювання українського питання, зокрема припинення бойових дій на Донбасі.

Очікується, що спецпредставник США там розповість і про свої переговори з Владиславом Сурковим.

23 серпня Волкер поїде до Києва, де приєднається до міністра оборони США Джеймса Маттіса на зустрічах із представниками влади України для обговорення «наступних кроків у дипломатичних переговорах із відновлення суверенітету і територіальної цілісності України».

Останніми тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити дотеперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але наразі ще зберігається становище від часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступив проти такого надання.