Спецпредставник США Волкер зустрічається з помічником Путіна в Мінську

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер 21 серпня в Мінську почав зустріч із помічником президента Росії Владиславом Сурковим, повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі.

За повідомленням, зустріч відбувається в закритому для ЗМІ режимі.

У посольстві США у Мінську не виключили, що пізніше нададуть додаткову інформацію щодо зустрічі.

Новий спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер із помічником Володимира Путіна Владиславом Сурковим має обговорити російсько-українські відносини і врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.



Після цього Волкер відвідає Вільнюс для обговорення українського питання з урядом Литви.

23 серпня Волкер поїде до Києва, де приєднається до міністра оборони США Джеймса Маттіса на зустрічах із представниками влади України для обговорення «наступних кроків у дипломатичних переговорах із відновлення суверенітету і територіальної цілісності України».

Останніми тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити дотеперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але наразі ще зберігається становище від часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступив проти такого надання.