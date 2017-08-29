Канцлер Німеччини підтвердила необхідність зберігати санкції щодо Росії

Канцлер Німеччини Анґела Меркель підтвердила необхідність зберігати санкції щодо Росії, накладені через агресію Москви проти України, доки Росія не виконає умов для зняття цих обмежувальних заходів.

Говорячи про частину санкцій, що стосуються агресії на сході України, на традиційній щорічній літній прес-конференції в Берліні, Меркель нагадала, що Україна ще «не має повного суверенітету» на частині Донбасу.

«Я працюю разом із президентом Франції, а також із допомогою США, над пошуком вирішення (кризи на сході України) в «нормандському форматі», – сказала канцлер Німеччини.

Вона також згадала про спільну з Емманюелем Макроном заяву, оприлюднену в понеділок, у якій ідеться про надзвичайну важливість дотримуватися домовленості про припинення вогню в регіоні.

Канцлер закликала до діалогу між усіма сторонами, щоб дійти до вирішення кризи, що призвело б до зняття санкцій.

«Якщо мінські домовленості будуть виконані, тоді буде виконана умова для зняття санкцій із Росії», – сказала Меркель.

За її словами, це буде добре для економіки Росії, як і для економіки Німеччини.

Офіційний Берлін уже не раз заявляв, що санкції, накладені через агресію на Донбасі, можуть бути зняті тільки після виконання мінських домовленостей про врегулювання в цьому регіоні, а санкції через окупацію Криму – після деокупації півострова. Але останнім часом деякі німецькі політики виступили з заявами, що суперечать цій лінії, спільній для всього Європейського союзу, а також США й інших країн «Групи семи», припускаючи можливість поступового чи й повного скасування «донбаських» санкцій без повного виконання мінських угод і навіть визнання «російського статусу» окупованого українського Криму, що стало б порушенням резолюцій Генеральної асамблеї ООН.