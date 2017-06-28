ЄС продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2018 року

Європейський союз продовжив дію економічних санкцій проти Росії до 31 січня 2018 року, повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода. Рішення ухвалене 28 червня.

Як очікується, 29 червня рішення буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності.

22 червня президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що лідери ЄС домовились продовжити економічні санкції проти Росії на саміті у Брюсселі через невиконання нею Мінських угод.

Рішення щодо продовження економічних секторальні санкції для Росії ухвалюється Євросоюзом за письмовою процедурою після відповідних рекомендацій канцлера Німеччини і президента Франції.

США, Євросоюз та інші західні країни у кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі.

Термін дії найжорсткіших, секторальних санкцій, запроваджених ЄС проти Росії, спливає у липні.