Санкції загрожують відносинам між Москвою й Вашингтоном – МЗС Росії

МЗС Росії розкритикувало розширення санкції США щодо російських громадян і компаній через ситуацію в Україні, зазначивши, що такі дії створюють «серйозний ризик» для двосторонніх відносин між Москвою і Вашингтоном.

Ця заява російської сторони була оприлюднена 22 червня після телефонної розмови голови МЗС Росії Сергія Лаврова і державного секретаря США Рекса Тіллерсона.

«Такі дії створюють серйозний ризик для цілої системи російсько-американських відносин, які переживають й без цього складний період», – мовиться у заяві російського зовнішньополітичного відомства.

Напередодні російська сторона заявила про скасування зустрічі між заступником голови МЗС Росії Сергієм Рябковим і заступником держсекретаря США Томом Шенноном, заплановану на 23 червня у Санкт-Петербурзі. Таке рішення у Росії пояснили розширення санкцій США.

У четвер у Вашингтоні речниця Державного департаменту Гетер Науерт відмовилася розповісти подробиці розмови Тіллерсона з Лавровим. При цьому вона зазначила, що у Вашингтоні розчаровані через скасування переговорів між Шенноном і Рябковим.

«Росія точно знає, чому санкції були запроваджені… через її дії у Криму і на сході України. Якщо вони хочуть скасування санкцій, вони мають вирішити ці питання», – зазначила Гетер Науерт.

Минулого тижня американські сенатори проголосували за законопроект із поправкою про санкції проти Ірану, який одночасно розширює санкції проти Росії. Цей пакет ставить собі за мету покарати Москву за її дії, включаючи втручання в президентські вибори у США в 2016 році, анексію українського Криму і підтримку уряду Сирії в шестирічній громадянській війні. Законопроект також забороняє Білому дому пом’якшувати, призупиняти або скасовувати санкції без схвалення Конгресу.

22 червня на саміті у Брюсселі лідери ЄС домовились продовжити економічні санкції проти Росії.

США, Євросоюз та інші західні країни у кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі.

Термін дії найжорсткіших, секторальних санкцій, запроваджених ЄС проти Росії спливає у липні.