Лідери ЄС домовилися продовжити секторальні санкції проти Росії – Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що лідери ЄС домовились продовжити економічні санкції проти Росії на саміті у Брюсселі.

«Домовились. Євросоюз продовжить економічні санкції проти Росії через невиконання Мінських угод», – зазначив Туск 22 червня у Twitter.

22 червня у Брюсселі розпочався дводенний саміт ЄС. Канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Еманнюель Макрон мали поінформувати лідерів країн про стан виконання Мінських угод. Рішення щодо продовження економічних секторальні санкції для Росії ухвалюється Євросоюзом за письмовою процедурою після відповідних рекомендацій канцлера Німеччини і президента Франції.

США, Євросоюз та інші західні країни у кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі.

Термін дії найжорсткіших, секторальних санкцій, запроваджених ЄС проти Росії спливає у липні.