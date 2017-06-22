Стартує саміт ЄС щодо Brexit і безпеки – до Брюсселя вирушає Петро Порошенко

Лідери Європейського союзу збираються сьогодні в Брюсселі на саміт, де на порядку денному домінуватиме вихід Британії з євроспільноти та питання безпеки після скоєних у Європі терористичних актів.

Як інформує сайт президента України, 22 червня у Брюсселі перебуватиме також Петро Порошенко. Під час візиту він зустрінеться з президентом Європейської ради Дональдом Туском, президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, а також іншими лідерами держав-членів ЄС. Також Порошенко візьме участь у розширеному саміті Європейської народної партії, додали у його канцелярії.

«Глава держави поінформує співрозмовників про загострення безпекової ситуації на Донбасі, стан виконання та конкретні випадки порушення російською стороною Мінських домовленостей з метою забезпечення позитивного рішення Європейської Ради щодо продовження секторальних санкцій проти Росії», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що сьогодні прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей запропонує угоду щодо проживання громадян країн ЄС в Сполученому Королівстві, а також права на працю. Детальні переговори щодо Brexit будуть делеговані призначеним раніше для цього представникам, які почали перемови 19 червня.

Дводенний саміт в Брюсселі також стане дебютним для президента Франції Емманюеля Макрона.

«Перед загрозами екстремізму, нерівності та авторитарних режимів, Європейський союз повинен «виграти битву» за «свободу і демократію для забезпечення соціальної справедливості та збереження клімату нашої планети», – сказав Макрон 21 червня, підтвердивши свою вірність єдності ЄС.