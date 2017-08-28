Порошенко привітав заяву Меркель і Макрона про перемир’я на Донбасі

Президент України Петро Порошенко привітав спільне звернення канцлера Німеччини Анґели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона з приводу недотримання останнього наразі оголошеного режиму припинення вогню на Донбасі, що мав настати з 25 серпня.

За його словами, це звернення – «наполегливий заклик, передусім, до президента Росії, як країни-агресора та сторони конфлікту, забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню у зв’язку з початком навчального року».

«Зі свого боку, доручив керівництву Збройних сил України продовжувати дотримуватися оголошеного режиму тиші», – додав він.

Як нагадав Порошенко в соцмережах, ця тема, серед іншого, була обговорена під час його наради в понеділок із військовим керівництвом у Краматорську.

«Режим припинення вогню з нагоди початку навчального року має набути всеосяжного характеру, створивши сприятливі умови для просування мирного процесу з метою відновлення суверенітету та територіальної цілісності України», – наголосив президент.

Раніше в понеділок канцлер Німеччини і президент Франції закликали президентів Росії і України повністю виконати свої зобов’язання щодо дотримання режиму припинення вогню – про це мовиться у спільному зверненні Анґели Меркель і Емманюеля Макрона до Володимира Путіна і Петра Порошенка. Західні учасники «нормандського формату» переговорів про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу закликали керівників Росії і України чітко і ясно виступити на підтримку припинення вогню і забезпечити спрямування належних інструкцій про це військовим та іншим силам на місцях.

Меркель і Макрон нагадали Путіну і Порошенкові, що, незважаючи на спільну підтримку всіх чотирьох, проголошений у Тристоронній контактній групі режим припинення вогню не повністю дотримується. «Далі тривають численні порушення режиму припинення вогню, в тому числі з застосуванням важких озброєнь. Моніторингова місія ОБСЄ далі зазнає погроз своїм працівникам і обмеження свободи пересування, особливо в регіонах, що не контролюються урядом України», – мовиться у зверненні.

«Ми продовжимо стежити за ситуацією наступними днями», – попередили керівники Німеччини і Франції.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група за результатами телефонної розмови чотирьох керівників у «нормандському форматі» попередньої ночі і їхньої спільної заяви, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я. Зокрема, в понеділок таких порушень із боку бойовиків було з початку доби до 18-ї години десять, повідомили у прес-центрі української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окуповані частині українського Донбасу. При цьому військові наголосили, що зброї у відповідь не застосовували. У незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що за підтримки Росії захопили і утримують частину Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, не подавали їхніх заяв про становище на фронті за понеділок, але попередніми днями вони звинувачували в обстрілах війська українського уряду.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.