Військові повідомили про 10 порушень перемир’я за день

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили, що від початку доби протягом дня станом на 18-у годину бойовики десять разів відкривали «провокативний», як мовиться в повідомленні, вогонь по позиціях сил АТО. Два з цих випадків були з застосуванням 82-міліметрових мінометів, решта – зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру і гранатометів.

«Наші військові зброю не застосовували», – наголосили у прес-центрі штабу АТО.

Про можливі жертви чи втрати нічого не сказано.

У незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що за підтримки Росії захопили і утримують частину Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, не подавали їхніх заяв про становище на фронті за понеділок. Попередніми днями вони звинувачували в обстрілах війська українського уряду.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.