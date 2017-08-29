«Шкільне перемир’я» – не припинення бойових дій, а їхнє продовження – Перепелиця

Авдіївська промзона, шахта «Бутівка», Майорськ, Зайцеве, околиці Водяного і Широкина, Станиця Луганська – це райони Донбасу, де «триває» «шкільне перемир’я». Про це заявили у штабі українських силовиків на Донбасі. В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» відзначають, що «єдиним напрямом активності вогню був район Донецького аеропорту». Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еманюель Макрон закликали керівників Росії та України Володимира Путіна і Петра Порошенка повністю виконати зобов’язання щодо припинення вогню на Донбасі.