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29 Серпень 2017, Київ 19:45
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«Шкільне перемир’я» – не припинення бойових дій, а їхнє продовження – Перепелиця

«Шкільне перемир’я» – не припинення бойових дій, а їхнє продовження – Перепелиця
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Авдіївська промзона, шахта «Бутівка», Майорськ, Зайцеве, околиці Водяного і Широкина, Станиця Луганська – це райони Донбасу, де «триває» «шкільне перемир’я». Про це заявили у штабі українських силовиків на Донбасі. В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» відзначають, що «єдиним напрямом активності вогню був район Донецького аеропорту». Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еманюель Макрон закликали керівників Росії та України Володимира Путіна і Петра Порошенка повністю виконати зобов’язання щодо припинення вогню на Донбасі.

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