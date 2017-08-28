АП: Порошенко на Донбасі заслухав доповідь про ситуацію в зоні бойових дій

Президент України Петро Порошенко прибув до Краматорська Донецької області з робочою поїздкою, де провів нараду з військовими щодо оперативної ситуації в зоні бойових дій, повідомляє прес-служба голови держави.

Під час наради він заслухав доповідь про ситуацію, йдеться в повідомленні.

Подробиць поїздки президента на Донбас у його прес-службі не навели.

Речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник 28 серпня повідомив, що минула доба в зоні бойових дій минула без втрат у лавах українських військових.

Від 25 серпня у зв’язку з початком навчального року на Донбасі діє «шкільне перемир’я». Вже через кілька годин після його оголошення Київ і підтримувані Росією сепаратисти заявили про порушення режиму припинення вогню.

За даними ООН, за три роки війни на сході України загинули понад 10 тисяч людей. Захід і Україна звинувачують Росію в підтримці бойовиків на Донбасі. Кремль заперечує своє втручання у збройний конфлікт на сході України.