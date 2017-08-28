Бойовики обстріляли контрольний пункт «Майорськ», потерпілих немає – ДПСУ

Підтримувані Росією бойовики 27 серпня о 20:00 здійснили обстріл контрольного поста «Майорськ» у Донецькій області, повідомляє Державна прикордонна служба України. За цими даними, незаконні збройні формування півгодини вели вогонь з крупнокаліберної стрілецької зброї.

«Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Горлівка, який знаходиться на тимчасово непідконтрольній території», – ідеться в повідомленні.

«Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту «Майорськ» не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали», – додають у ДПСУ.

Про новий режим тиші, який починає діяти з півночі 25 серпня напередодні початку нового навчального року, домовилися учасники Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, проте жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну в провокаціях.