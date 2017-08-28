Бойовики на Донбасі здійснили 22 обстріли за добу – штаб

Підтримувані Росією бойовики 27 серпня здійснили 22 обстріли позицій українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. «У більшості випадків обстріли були недовготривалі і мали відверто провокативний характер», – твердять українські військові.

«Основні збройні провокації вздовж усієї лінії розмежування й надалі фіксуються лише у декількох точках. Авдіївська промзона та підступи до селища Водяне – це понад 60 відсотків від усіх випадків відкриття вогню за добу», – додають у штабі АТО.

Втрат серед українських військових немає, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» також заявляють, що «в цілому ситуація відносно спокійна».

Про новий режим тиші, який починає діяти з півночі 25 серпня напередодні початку нового навчального року, домовилися учасники Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, проте жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну в провокаціях.