Поліція перевірила прифронтові школи Донбасу й нагадала дітям про «тривожну кнопку»

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що поліція перевірила розташовані вздовж лінії фронту на Донбасі навчальні заклади.

«Прифронтові школи готові до нового навчального року. Поліцейські з ювенальної превенції, вибухотехніки та кінологи перевірили кожний навчальний заклад регіону, щоб забезпечити безпеку діток, які вже зовсім скоро повернуться за шкільні парти», – інформує міністерство 28 серпня на своїй Facebook-сторінці.

Правоохоронці нагадали, що покликати поліцію на допомогу можна натисканням лише однієї кнопки у своєму телефоні.

«Як це працює? На мобільний телефон дитини завантажується додаток #Поліція102, і у випадку небезпеки необхідно натиснути лише одну кнопку SOS», – вказують у МВС.

Про новий режим тиші, який починає діяти з півночі 25 серпня напередодні початку нового навчального року, домовилися учасники Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, проте жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну в провокаціях.