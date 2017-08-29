Після відвідин Путіна угорська влада надала значні кошти на потреби єпархії РПЦ в Угорщині

Уряд Угорщини після візиту до цієї країни президента Росії Володимира Путіна офіційно оприлюднив постанову про переказ значних бюджетних коштів на потреби єпархії Російської православної церкви (Московського патріархату) в Угорщині.

Як мовиться в постанові № 1564/2017, датованій понеділком, 28 серпня – днем короткого візиту Путіна до Угорщини, – уряд надасть на потреби Угорської православної єпархії РПЦ 313,8 мільйона форинтів (понад 1 мільйон євро) на купівлю історико-архітектурної будівлі 18-го століття колишнього руського (українського) греко-католицького храму, що нині не діє, – церкви св. Миколая в місті Токай, передає кореспондент Радіо Свобода.

Це вже не перший випадок надання значних бюджетних коштів на діяльність РПЦ в Угорщині за останній рік, відзначають в угорських ЗМІ.

Під час попередніх відвідин Угорщини Путіним 2 лютого 2017 року Угорська православна єпархія РПЦ отримала майже 2 мільярди форинтів (майже 10 мільйонів доларів США) з державної каси на реставрацію церков Московського патріархату – св. Богородиці у столиці Будапешті і св. Трійці у місті Мішкольц.

Окрема сума – 192 мільйони форинтів (близько 800 тисяч доларів) – була надана для російсько-угорських дослідницьких богословських програм.

Опозиційна угорська преса зазначає, що такі щедрі бюджетні перекази угорської влади у 350 разів перевищують пожертви всіх православних парафіян російської єпархії в Угорщині, зібраних у 2015 році, на суму в 6,8 мільйона форинтів (22 тисячі доларів США).

Згідно з чинними податковими пільгами, в Угорщині громадяни можуть переказувати 2 відсотки від суми стягнених податків на благодійні цілі.

Колишня руська греко-католицька церква св. Миколая в Токаї перебуває на балансі міської мерії як історично-архітектурна пам’ятка 18-го століття. Будівля потребує реставрації внутрішнього приміщення та старовинного православного іконостасу. Протягом тривалого часу мерія Токая шукала спонсорів із-поміж російських підприємців, бо церква була споруджена первісно для потреб так званої Комісії із закупівлі вина для російського царського двору. Однак ці пошуки не мали особливого успіху.

Церква має на собі ознаки українського культурного сліду. З серпня 1745 року до жовтня 1750-го у складі Комісії півчим дяком був молодий Григорій Сковорода (1722–1774).

Меморіальна дошка, присвячена Григорієві Сковороді, була встановлена в Токаї 20 березня 1998 року на кошти Товариства української культури в Угорщині й Товариства угорської культури в Закарпатті. На дошці Сковорода зображений як філософ-мандрівник, а збоку є напис із цитатою філософа «У моїй любій Гунґарії» українською та угорською мовами. Автор меморіальної дошки – українська художниця Вікторія Чернак.

У національному самоврядуванні українців Мішкольця, яке опікується станом меморіальної дошки на честь Григорія Сковороди, висловили сподівання, що перехід церкви св. Миколая в Токаї у власність російської православної єпархії Московського патріархату в Угорщині не позначиться на подальшій долі пам’ятної плити великому українському філософові і поету.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан останнім часом демонструє свою прихильність до Росії та інших схожих авторитарних режимів.