Путін в Угорщині анонсував початок розширення АЕС «Пакш» наступного року

Президент Росії Володимир Путін, перебуваючи з уже другим за цей рік візитом в Угорщині, заявив, що розширення єдиної в цій країні атомної електростанції «Пакш» із російською участю може початися вже на початку наступного року.

Офіційним приводом для короткого візиту була участь Путіна, який є почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо і має «чорний пояс» у цьому одноборстві, у відкритті світового чемпіонату з дзюдо. Але він також зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Крім того, у програмі візиту – отримання титулу почесного доктора від Університету Дебрецена. Так цей заклад вирішив оцінити роль Путіна у розбудові єдиної в Угорщині атомної електростанції «Пакш». Згідно з проектними документами, Дебреценський університет офіційно фігурує як генеральний підрядник майбутньої новобудови, яку оцінюють у 12,5 мільярда євро. Більшу частку цієї суми Москва готова надати Будапештові у вигляді державного кредиту.

Як вважають, головною темою переговорів Путіна і Орбана було обговорення анонсованого ще кілька років тому Будапештом і Москвою проекту збільшення потужностей АЕС у місті Пакш на Дунаї за рахунок російських державних кредитів. Угоду про цей кредит на суму в 10 мільярдів євро Орбан підписав 2014 року в перебігу відвідин Москви. У березні цього року проект після тривалого вивчення схвалили регуляторні органи Європейського союзу.

Опозиція зустріла візит російського президента акціями протесту. Зокрема, на під’їзді до місця проведення чемпіонату його автоколону освистали, демонстранти також вийшли з плакатом «Не хочемо бути колонією Росії», але їх вивела поліція.

Востаннє Путін приїздив до Угорщини 2 лютого цього року, щоб провести переговори на тему двосторонніх російсько-угорських стосунків і узгодити терміни початку реалізації багатомільярдного інвестиційного проекту створення другої черги АЕС «Пакш-2».

Тисячі людей тоді теж протестували проти того візиту Путіна, закликаючи Орбана припинити «путінізацію» Угорщини.

Останнім часом у ЄС, і в самій Угорщині, зростає критика дедалі авторитарнішої, як вважають у Європі, політики Орбана і його влади.

Віктор Орбан останнім часом демонструє свою прихильність до Москви та інших схожих авторитарних режимів. Він, зокрема, закликав перетворити Угорщину на «неліберальну державу», взявши за взірці Росію і Туреччину.