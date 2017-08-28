Президент Росії прибув до Угорщини з другим візитом за рік

Президент Росії Володимир Путін прибув до Угорщини з уже другим візитом за цей рік. У перебігу короткого візиту Путін, який є почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо і має «чорний пояс» у цьому одноборстві, візьме участь у відкритті турніру з дзюдо.

Він також проведе переговори з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Крім того, у програмі візиту – отримання титулу почесного доктора від Університету Дебрецена. Так цей заклад вирішив оцінити роль Путіна у розбудові єдиної в Угорщині атомної електростанції «Пакш». Згідно з проектними документами, Дебреценський університет офіційно фігурує як генеральний підрядник майбутньої новобудови, яку оцінюють у 12,5 мільярда євро. Більшу частку цієї суми Москва готова надати Будапештові у вигляді державного кредиту.

Як очікують, головною темою переговорів Путіна і Орбана стане обговорення анонсованого ще кілька років тому Будапештом і Москвою проекту збільшення потужностей АЕС у місті Пакш на Дунаї за рахунок російських державних кредитів. Угоду про цей кредит на суму в 10 мільярдів євро Орбан підписав 2014 року в перебігу відвідин Москви.

Востаннє Путін приїздив до Угорщини 2 лютого цього року, щоб провести переговори на тему двосторонніх російсько-угорських стосунків і узгодити терміни початку реалізації багатомільярдного інвестиційного проекту створення другої черги АЕС «Пакш-2».

Тисячі людей тоді протестували проти того візиту Путіна, закликаючи Орбана припинити «путінізацію» Угорщини.

Останнім часом у ЄС, і в самій Угорщині, зростає критика дедалі авторитарнішої, як вважають у Європі, політики Орбана і його влади.

Віктор Орбан останнім часом демонструє свою прихильність до Москви та інших схожих авторитарних режимів. Він, зокрема, закликав перетворити Угорщину на «неліберальну державу», взявши за взірці Росію і Туреччину.