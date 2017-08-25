Угорщина відкликала посла з Нідерландів після критичної заяви нідерландського посла

Угорщина відкликала для консультацій свого посла в Нідерландах, пішовши на такий дипломатичний демарш після критичного інтерв’ю посла Нідерландів у Будапешті, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто пояснив, що причиною такого кроку стали надто вільні висловлювання про країну перебування Ґаюса Схелтеми, чий термін у ранзі посла Нідерландів у Будапешті добігає кінця. За словами Сійярто, практика відкликання послів із іншої країни є найрадикальнішим кроком у міжнародній дипломатії.

Міністр також закликав Нідерланди пояснити, на чому ґрунтуються різкі заяви посла, який порівняв практику «пошуку ворогів» екстремістського угруповання «Ісламська держава» і уряду Угорщини, і чи є вони офіційною позицією цієї країни, а чи власною ініціативою дипломата.

«Нідерландський посол у Будапешті в інтерв’ю принизив Угорщину, тому публічна позиція нідерландського уряду з цього питання не може бути проігнорована», – сказав голова угорської дипломатії.

Він пригрозив, що в разі, якщо Амстердам не вибачиться за посла, Будапешт удасться до подальших дипломатичних і політичних кроків. А тим часом, сказав він, посол Нідерландів стає небажаною особою на всіх державних заходах.

Міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс уже розкритикував заяву свого посла і відмежувався від порівняння, коли на одну вагу терезів кладуть ісламських екстремістів та уряд Угорщини. Але він висловив переконання, що правову систему Угорщини останніх років дійсно треба критикувати.

Нідерландський дипломат, зокрема, заявив у четвер в інтерв’ю для угорського часопису «168 годин», що радикальні ісламісти, спираючись на свої принципи, знаходять собі ворогів подібно до угорського уряду. При цьому він розкритикував кампанію офіційного Будапешта проти американського мільярдера, фінансиста і філантропа Джорджа Сороса, вихідця з Угорщини, і фінансованих ним проектів, у першу чергу Центрально-Європейського університету.

Посол також чималу увагу присвятив темі корупції в Угорщині на найвищому державному рівні і придушенню свободи преси. Крім того, він критично відгукнувся про небажання влади Угорщини приймати біженців за квотами Європейського союзу тощо.

Угорська парламентська опозиція розцінює дипломатичний скандал, роздмухуваний чинною угорською владою, як іще більше віддалення Угорщини від європейських демократичних цінностей. Зокрема, кандидат від партії соціалістів на посаду прем’єр-міністра Угорщини Ласло Ботка заявив опозиційному телеканалові Hír TV, що Нідерланди критикують не Угорщину, а режим її прем’єр-міністра Віктора Орбана. За словами Ботки, посол лише озвучив те, що і так уже всі знають в Угорщині та Європі, зокрема, що «Орбан із його олігархами розкрадають значні кошти допомоги із Євросоюзу».

Останнім часом у ЄС зростає критика дедалі авторитарнішої, як вважають у Європі, політики Орбана і його влади.