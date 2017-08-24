Угорщина: в Дебреценському університеті вирішили вдостоїти Путіна звання почесного доктора

Сенат (учена рада) Дебреценського університету у Східній Угорщині за чотири дні до приїзду до цієї країни президента Росії оприлюднив постанову про присвоєння Володимирові Путіну звання почесного доктора «honoris causa» цього навчального закладу, інформує кореспондент Радіо Свобода.

Цього звання можуть бути вдостоєні громадяни Угорщини або іноземці за визначну громадську чи мистецьку діяльність, ті, чиї зусилля, моральна чи матеріальна підтримка пішли на благо навчальній установі або її структурному підрозділові, посприявши зміцненню його іміджу, мовиться у прес-релізі Дебреценського університету.

Учена рада пояснює своє рішення тим, що «уряд Угорщини і Росія відводить Дебреценському університетові значну роль в інвестиційному проекті побудови другої черги АЕС «Пакш-2».

Згідно з проектними документами, Дебреценський університет офіційно фігурує як генеральний підрядник майбутньої новобудови, яку оцінюють у 12,5 мільярдів євро. Цю суму Москва готова надати Будапештові у вигляді державного кредиту.

У червні цього року Дебреценський університет уклав угоду з російською державною корпорацією «Росатом». У документі, зокрема, йдеться про те, що університет із Дебрецена бере на себе зобов’язання готувати фахівців-атомників для новобудови в Пакші.

Почесними докторами «honoris causa» Дебреценського університету з 2014 року є колишній керівник Червоного Хреста Угорщини та її уповноважений посол в ЄС Ґеорґ фон Габсбурґ, онук останнього австрійського цісаря і короля Угорщини Карла IV, а також – із 2016 року – Рудольф Шустер, колишній президент Словаччини.

Володимир Путін, як повідомили в Угорщині у вівторок, має відвідати цю країну 28 серпня – вже вдруге за цей рік. Того дня його чекають на відкритті чемпіонату світу зі дзюдо в Будапешті. Крім відвідання спортивних змагань, у нього запланована зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Як очікують, головною темою їхньої бесіди стане обговорення анонсованого ще кілька років тому Будапештом і Москвою проекту збільшення потужностей АЕС у місті Пакш на Дунаї за рахунок російських державних кредитів.

Востаннє Путін приїздив до Угорщини 2 лютого цього року, щоб провести переговори на тему двосторонніх російсько-угорських стосунків і узгодити терміни початку реалізації багатомільярдного інвестиційного проекту створення другої черги АЕС «Пакш-2». Тоді на спільній прес-конференції в Будапешті Віктор Орбан, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що сторони не вели переговорів про надання Угорщині російського кредиту. Водночас Володимир Путін на тій же прес-конференції підтвердив, що такі перемови все ж велися і що Москва замість часткового готова надати Угорщині одразу всю суму необхідних коштів (12,5 мільярдів євро). Однак від часу останніх перемов угорський уряд поки що не скористався нагодою отримати бодай частину російського кредиту.