В Угорщині 28 серпня ввечері протестувальники вийшли на вулиці Будапешта, щоб висловити своє незадоволення у зв’язку з черговим візитом президента Росії Володимира Путіна до цієї країни. Це вже вдруге за цей рік російський президент приїжджає до Угорщини, цього разу – з нагоди Чемпіонату світу з дзюдо. Кілька невеликих антипутінських протестів влаштували опозиційні партії Угорщини, які критикують прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його прихильність до російського лідера, а також за довгострокові енергетичні угоди Угорщини з Росією. (Відео AFP)