Путін знову відвідав Угорщину. Угорці не квапляться брати російський кредит

Угорщина – Президент Росії Володимир Путін 28 серпня відвідав Угорщину. Прибув він сюди всього на кілька годин, де у Будапешті зустрівся з прем’єр-міністром цієї країни Віктором Орбаном. Він також побував на відкритті чемпіонату світу з дзюдо. За останній рік це вже друга поїздка Путіна до Угорщини – останній його візит до Будапешта відбувся 2 лютого. Всього ж за останні 4 роки Путін і Орбан зустрілися у Будапешті і Москві 8 разів.

Літак Володимира Путіна з великим міністерським почтом прилетів в аеропорт імені Ференца Ліста по обіді. Але значно пізніше за очікуваний термін. Тим не менше, аеропорт, дорога, а також район біля спортивної арени імені Ласла Попа, включаючи низку вулиць історичного середмістя Будапешта, де проходили перемови президента Росії з главою уряду Угорщини, силовики закрили ще об 11-й годині.

Конвой Пуніна налічував 50 броньованих автомобілів. Його супроводжували 15 поліцейських на мотоциклах, а у повітря піднялися 2 гелікоптери

Пейтер Сійярто, керівник МЗС Угорщини, наголосив на розширеному порядку денному переговорів:

«Найголовніші теми пленарної робочої зустрічі – енергетична співпраця та підтримка торгово-господарських трендів між двома країнами. Пам’ятаймо про таку річ: за останні місяці Німеччина як провідна країна Європи закупила в Росії рекордну кількість природного газу, і не забуваймо також, що великі західноєвропейські енергетичні компанії у тісній співпраці з «Газпромом» готуються до будівництва газопроводу «Північний Потік-2», – сказав Сійярто.

Сторони також мали обговорити актуальні питання міжнародної політики, серед яких – Сирія, США і Україна. Проведення спільної прес-конференції взагалі не анонсувалося.

Угорці не квапляться брати російський кредит

Будапешт намагається покращити свої переговорні позиції в інвестиційному проекті щодо побудови другої лінії потужностей на АЕС «Пакш-2». У 2014 році під час візиту до Москви Орбан підписав договір про позику у розмірі 10 мільярдів євро (12 мільярдів доларів) із Росією для запуску двох додаткових блоків у місті Пакш, яке розташоване приблизно за 130 кілометрів на південь від Будапешта. З того часу кошторис робіт зріс, і замість 12 мільярдів доларів фахівці його вже оцінюють у 12, 5 мільярдів євро. Але ще й досі угорська сторона не поспішає брати російський кредит.

При цьому Будапешт, що споживає понад 60% енергоносіїв із Росії, виявляє зацікавленість в участі реалізації проекту побудови газопроводу «Турецький потік», адже він може мати розгалуження на Південну і Центральну Європу в обхід України. У цьому випадку точки дотику інтересів Будапешта й Москви дуже близькі, вважають оглядачі.

Подібно до лютневого приїзду Путіна у Будапешт, нинішній його візит також супроводжується масовими акціями протесту ліволіберальної опозиції, яка протестує у такий спосіб проти спроб чинної угорської влади «путінізувати» Угорщину.

Путін сьогодні частіше їздить сюди, ніж Брежнєв до Яноша Кадара

«Мета (приїзду Путіна – ред.) очевидно не у тому, щоб дивитися за змаганнями дзюдоїстів, але давати Орбану вказівки щодо розширення АЕС у Пакші, а також провести майстер-клас із розбудови диктатури. Звісно, країна Путіна – не Угорщина. Але Путін сьогодні частіше їздить сюди, ніж Брежнєв до Яноша Кадара», – зазначив Пейтер Югас, лідер політичної сили «Разом».

Зміцнення зв’язків між Москвою і Будапештом усе більше непокоїть Брюссель і сусідів Угорщини. Вже не раз лунали побоювання, що ці відносини можуть підірвати єдність 28 членів ЄС щодо політики санкцій, запроваджених проти Росії через анексію Криму і агресію на сході України.

З часу окупації частини українських територій у 2014 році Володимира Путіна дуже рідко запрошують до Європи. Останній візит він здійснив до Франції у травні поточного року.