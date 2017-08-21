Урядові партії Угорщини провалили спробу опозиції скасувати «закон про університет Сороса»

Урядові партії Угорщини провалили спробу опозиції скасувати так званий «закон про університет Сороса», бойкотувавши скликане задля цього з ініціативи опозиційних партій надзвичайне засідання парламенту.

Відсутність депутатів від партій владної коаліції «ФІДЕС» і християнських демократів унеможливило ці спроби опозиції через відсутність кворуму, передає кореспондент Радіо Свобода.

Голова фракції «ФІДЕС» Лайош Коша звинуватив ліволібералів у тому, що вони домоглися скликання надзвичайного засідання парламенту країни нібито на прохання американського мільярдера і філантропа Джорджа Сороса, вихідця з Угорщини. Фонд Джорджа Сороса фінансує роботу в Будапешті Центрально-Європейського університету (CEU), проти якого спрямований згаданий закон про вищу освіту.

За словами Коші, немає потреби змінювати цей закон, який «добре діє», і найближчим часом угорська влада не збирається цього робити.

Лайош Коша не став коментувати критику Європейського союзу з цього питання, зауваживши, що регулювання законодавства з питань освіти є прерогативою угорської держави.

Ухвалення депутатами від урядової коаліції цього закону, що може унеможливити роботу Центрально-Європейського університету, 4 квітня викликало масові протести прихильників опозиції в Угорщині, а Європейська комісія відкрила провадження щодо цієї країни через освітнє законодавство, що ускладнює діяльність іноземних вишів в Угорщині, аж до закриття CEU, що є приватним університетом із акредитацією у США.

У Будапешті дисципліни, пов’язані з дослідженням механізмів і принципів вільного демократичного суспільства, у ЦЄУ вивчають майже дві тисячі студентів із ста країн світу, у тому числі з України.

У квітні в Угорщині набув чинності закон про вищу освіту, неофіційно названий «законом про університет Сороса» – на думку критиків, він спрямований саме проти Центрально-Європейського університету і фактично змушує цей фінансований відомим американським філантропом угорського походження Джорджем Соросом заклад залишити Угорщину. Закон вимагає, щоб іноземні університети, які працюють в Угорщині, мали університетське містечко і в Угорщині, і у країні, де вони засновані. Центрально-Європейський університет акредитований у Нью-Йорку у США, але не має американського відділення. Офіційний Будапешт вважає цей заклад бастіоном ліберальної опозиції до нинішньої дедалі більш авторитарної влади країни.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан упродовж тривалого часу звинувачує Джорджа Сороса у втручанні у внутрішні справи цієї країни. Влада Угорщини вже запровадила певні обмеження щодо пов’язаних із Соросом організацій.

Віктор Орбан останнім часом демонструє свою прихильність до Москви та інших схожих авторитарних режимів. Він, зокрема, закликав перетворити Угорщину на «неліберальну державу», взявши за взірці Росію і Туреччину.