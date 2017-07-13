ЄС оголосив Угорщині ультиматум щодо «закону про університет Сороса»

Європейський союз дав Угорщині термін в один місяць, щоб дати відповідь на занепокоєння щодо суперечливого закону про освіту, який критикують за його невідповідність праву ЄС.

Якщо Будапешт не дасть відповіді, що задовольнить ЄС, Євросоюз почне проти Угорщини юридичні процедури, повідомив віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс.

Це офіційне попередження стало вже другим кроком ЄС за процедурою юридичної реакції на дії країни, що порушує правила Євросоюзу.

До третього кроку – запровадження санкцій проти країни-порушника, серед яких, зокрема, припинення права голосу країни в Євросоюзі, – в ЄС наразі не вдавалися ще жодного разу.

Крім того, в четвер ЄС попередив Угорщину, що її новий закон про обмеження іноземного фінансування неурядових організацій не відповідає нормам Євросоюзу. В цій процедурі це наразі перший крок.

У квітні в Угорщині набув чинності закон про вищу освіту, неофіційно названий «законом про університет Сороса» – він змушує Центрально-Європейський університет, фінансований відомим американським філантропом угорського походження Джорджем Соросом, залишити Угорщину. Закон вимагає, щоб іноземні університети, які працюють в Угорщині, мали університетське містечко і в Угорщині, і у країні, де вони заснован. Центрально-Європейський університет акредитований у Нью-Йорку у США, але не має американського відділення. Офіційний Будапешт вважає цей заклад бастіоном ліберальної опозиції до нинішньої дедалі більш авторитарної влади країни.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан упродовж тривалого часу звинувачує Джорджа Сороса у втручанні у внутрішні справи цієї країни. Влада Угорщини вже запровадила певні обмеження щодо пов’язаних із Соросом організацій.