У Києві через російські «вибори» в Севастополі нагадали про обов’язок агресора поважати закони окупованої сторони

Міністерство України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб нагадало Росії обов’язок за міжнародним правом держави-агресора, серед іншого, поважати закони країни, територію якої вона окупувала.

Цей обов’язок визначений Гаазьким положенням, що є додатком до Гаазької конвенції про закони і звичаї сухопутної війни 1907 року, нагадали в міністерстві з приводу низки незаконних «виборів», які влаштувала Росія на окупованій частині української території, в місті Севастополі.

«Україна є суверенною і незалежною державою, територія якої в межах чинного міжнародно визнаного кордону є цілісною і недоторканною. У зв’язку з цим проведення так званих «виборів» Росією на території міста Севастополя 10 вересня 2017 року не є легітимними, а їхні результати не матимуть юридичних наслідків», – наголосили в міністерстві.

Крім того, згідно зі статтею 19 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», особи, винні в порушенні вимог цього закону, несуть відповідальність, передбачену законом. Таким чином, громадяни, які були залучені до організації незаконного виборчого процесу, є порушниками норм міжнародного та національного права, додали в Києві.

Ці російські «вибори» в окупованому українському Севастополі засудило також Міністерство закордонних справ України.

У неділю Росія, що окупувала український Крим і місто Севастополь, влаштувала на українській території Севастополя незаконні «вибори губернатора», «довибори депутата законодавчих зборів міста Севастополя», а також «довибори депутатів окремих муніципалітетів» цього міста.

Севастополь є окремою адміністративною одиницею України, відповідно до чинного адміністративно-територіального поділу держави. Росія, яка незаконно захопила Кримський півострів, теж вважає Севастполь «своїм» окремим регіоном.