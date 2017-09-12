Чийгоз і його захист оскаржили вирок

Один з лідерів кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і його захист подали до Верховного суду Росії апеляційні скарги на вирок підконтрольного Кремлю Верховного суду анексованого Криму, який засудив Чийгоза до восьми років колонії. Про це повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов і опублікував у Facebook копії апеляційних скарг.

«Моя скарга коротка, і буде істотно доповнена після ознайомлення з вироком (він ще не написаний, буде готовий тільки 14 вересня) і протоколом судових засідань. А ось скаргу Ахтема Чийгоза я склав під його диктовку. Ахтем-ага написав саму суть, без всього цього юридичного крутійства», – зазначив Полозов.

11 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Чийгоза до восьми років ув’язнення за звинуваченням в «організації масових заворушень». Справа стосувалася сутичок, що сталися 26 лютого 2014 року під час мітингів з одного боку прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі. Як заявляє російське слідство, через тисняву двоє мітингувальників загинули, 79 людей були поранені.

Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у тому мітингу. Він відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.

Президент України Петро Порошенко розкритикував владу Росії за засудження одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, назвавши його справу «черговим вироком Росії».

МЗС України закликало Росію припинити переслідування в анексованому Криму.