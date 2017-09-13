Франція засудила російський вирок Чийгозові і російські «вибори» у Криму

Франція засудила винесений підконтрольним Росії судом в окупованому Криму вирок заступникові голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемові Чийгозу і влаштовані Росією «вибори» у Криму.

Міністерство закордонних справ Франції назвало вирок Чийгозові сумним «прикладом того, що і через три роки після незаконної анексії півострова Росією продовжує викликати стурбованість становище там із правами людини, в першу чергу з правами кримських татар».

«Франція і її європейські партнери вважають заборону у квітні 2016 року діяльності Меджлісу російською владою порушенням прав кримських татар. Закликаємо звільнити всіх утримуваних за ґратами на порушення міжнародного права. Нагадуємо, що, відповідно до резолюції 71/205 Генеральної асамблеї ООН, неурядові організації і регіональні та міжнародні механізми спостереження за правами людини повинні мати безперешкодний доступ до всієї території України, включно з Кримом і Севастополем», – мовиться в заяві Міністерства закордонних справ Франції.

Париж також закликав «не визнавати ні законності проведення, ні результатів місцевих виборів, влаштованих у Криму фактичною російською владою». Франція «далі дотримується позиції про повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», мовиться в заяві.

У понеділок, 11 вересня, підконтрольний Кремлеві верховний суд окупованого Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років колонії загального режиму. Його звинуватили в «організації масових заворушень, що супроводжувалися насильством і знищенням майна», під час протистояння 26 лютого 2014 року. Тоді кримські татари брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі, їм протистояли активісти партії «Русское единство». Між учасниками сталися сутички. Як заявляє російське слідство, через тисняву двоє мітингувальників загинули, 79 осіб зазнали тілесних ушкоджень. Чийгоз відкидає свою вину і називає справу політично мотивованою.

У неділю, 10 вересня, Росія, що окупувала український Крим і місто Севастополь, влаштувала на українській території Севастополя незаконні «вибори губернатора», «довибори депутата законодавчих зборів міста Севастополя», а також «довибори депутатів окремих муніципалітетів» цього міста.

Обидві події вже викликали засудження в Україні і за кордоном.