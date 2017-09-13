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13 Вересень 2017, Київ 11:53
Новини | Політика

Українська прокуратура Криму порушила кримінальне провадження за фактом «виборів» у Севастополі

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за фактом проведення так званих «виборів губернатора» окупованого Севастополя.

Як повідомляє прес-служба відомства, за результатами розгляду звернення народного депутата України Дмитра Білоцерківця внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом проведення російською владою окупованого Криму 10 вересня 2017 року «виборів» у Севастополі.

Кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 332–1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України. Слідство має встановити обставини події та причетних до цього осіб.

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