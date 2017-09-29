Європарламент у жовтні розгляне резолюцію про порушення прав людини в Криму

Європейський парламент у жовтні проведе дебати і голосування щодо резолюції про порушення прав людини в анексованому Росією Криму.

На засіданні 5 жовтня у Страсбурзі європарламентарі зосередяться, зокрема, на справах журналіста Радіо Свобода Миколи Семени і кримськотатарських лідерів Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова.

Як очікують, проект резолюції буде розроблений протягом наступного тижня.

Євродепутати, які братимуть участь у цьому процесі, заявили Радіо Свобода, що документ, ймовірно, міститиме звинувачення на адресу Росії в порушенні прав людей, які публічно виступили про анексії Криму.

Крім того, як очікується, резолюція міститиме заклик до Росії анулювати вирок Семені.

Комісар Ради Європи з прав людини Нілс Муйжнієкс 26 вересня заявив Радіо Свобода, що Росія є єдиним зі 47 членів Ради Європи, що не співпрацює з його офісом протягом останніх кількох років.

25 вересня Управління ООН з прав людини у новій доповіді заявило, що ситуація у сфері прав людини в Криму «значно погіршилася за російської окупації». «Були задокументовані серйозні порушення прав людини, такі як свавільні арешти і затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження й катування, і щонайменше одна судова позасудова страта», – йдеться в документі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».