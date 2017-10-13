Джамала висловила підтримку засудженим у Криму Семені, Умерову і Чийгозу

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала висловила співчуття і підтримку засудженим в окупованому Криму лідерам кримськотатарського національного руху Ахтемові Чийгозу і Ільмі Умерову, а також кримському журналістові Миколі Семені.

«Мені шкода, що саме так кримська влада закриває роти, що саме так вона розмовляє з хворими і літніми людьми», – сказала співачка проектові Радіо Свобода, сайтові Крим.Реалії під час презентації відеокліпу з її участю, присвяченого боротьбі з сучасними формами рабства.

Вона також сказала, що не знає, як підтримувати репресованих кримчан, і відчуває себе безпорадною, бо, за її словами, «навіть гучні політики нічого не можуть зробити».

Раніше 12 жовтня стало відомо, що Сусана Джамаладінова, відома за сценічним іменем Джамала, стала послом доброї волі Міжнародної організації з міграції, яка входить у структуру Організації Об’єднаних Націй.

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала перемогла на «Євробаченні» у Швеції 2016 року, виконавши пісню «1944» про депортацію кримськотатарського народу. Після перемоги української виконавиці у 2017 році конкурс пройшов у Києві.

Підконтрольний Кремлеві Сімферопольський районний суд в окупованому Криму 27 вересня засудив одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонили на два роки займатися публічною діяльністю і виступати у ЗМІ. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму з погляду Росії. Він називає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою, наголошуючи, що звинувачення ґрунтувалися на російськомовному викладі його слів, промовлених кримськотатарською мовою, який перекрутив зміст його виступу і приписав йому те, чого там не було.

22 вересня підконтрольний Москві Залізничний районний суд Сімферополя призначив Миколі Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. Російська влада звинувачувала Семену в «публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії». Журналіст заявляв, що у своїх матеріалах він реалізовував право на вільне волевиявлення і, говорячи про Крим, не закликав щодо нього «порушувати територіальну цілісність Росії», бо, за міжнародним правом, Крим Росії й так не належить.

11 вересня підконтрольний Кремлеві Верховний суд Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до восьми років ув’язнення за звинуваченням в «організації масових заворушень», що, за версією Москви, відбулися між учасниками мітингів, з одного боку, прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року – задовго до того, як Росія в березні 2014-го назвала український Крим «російським». При цьому свідки переважно заперечили, що Чийгоз міг бути причетним до «організації заворушень». Чийгоз відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.