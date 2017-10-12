Співачка Джамала стала послом доброї волі ООН

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала стала послом доброї волі Міжнародної організації з міграції, яка входить в структуру Організації Об’єднаних Націй.

«Співачка підключиться до глобальної боротьби з торгівлею людьми. Джамала візьме участь в інформаційній кампанії, присвяченій боротьбі з сучасними формами рабства. Вона зніметься в спеціальному відеоролику, присвяченому цій проблемі. Кліп з’явиться в ефірі українських телеканалів 18 жовтня – в Європейський день боротьби з торгівлею людьми», – йдеться в повідомленні Центру новин ООН.

За інформацією прес-служби ООН, торгівля людьми і сучасні форми рабства є глобальними злочинами і стосуються всіх країн світу.

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала перемогла на «Євробаченні» в Швеції в 2016 році. Вона виграла, виконавши пісню «1944» про депортацію кримськотатарського народу. Після перемоги української виконавиці у 2017 році конкурс пройшов у Києві.