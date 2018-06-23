Позиція України: «негайне звільнення Сенцова і всіх інших бранців» в обмін на 23 росіян – Геращенко

Позиція України щодо обміну ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив голодування, та інших українських громадян, ув'язнених Росією, залишається в форматі «всіх на всіх». Про це віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко написала на своїй сторінці в Favebook.

«Наша позиція наступна: негайне звільнення Олега і всіх інших бранців. Тому й ми говоримо про передачу 23-х заради звільнення всіх.

Але у випадку з Сенцовим і Балухом рахунок йде на дні. І це страшно. Й ще страшніше звучить брехня, гідна відповідальності в Гаазі: мовляв, Олег набрав пару кіло за час місячного голодування, та й Балух теж не голодує... Брехливі, брехливі «браття», – написала Геращенко.

За її словами, до Сенцова жодного разу за ці 4 роки не допустили українського консула, йому насильно нав'язують російське громадянство.

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А український омбудсмен Людмила Денісова, пише Геращенко, вже 10 днів в Росії вимагає виконати домовленості президентів і допустити її до ув'язнених Росією: українського режисера Олега Сенцова, кримського анархіста Олександра Кольченка, українського журналіста Романа Сущенка, Володимира Балуха в окупованому Росією українському Криму.

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«Навколо допуску така ж брехня: начальник тюрми пішов, суд ще не прийшов, документи десь ідуть, ми нічого не знаємо. Країна суцільної, липкої як болото, брехні. Всі 23 росіянина, списки яких ми неодноразово передавали РФ (й через Мінську групу, й через інші дипломатичні канали), засуджені або обвинувачуються за дуже важкими статтями – тероризм, вбивства, участь у війні, шпигунство. Ми готові віддати цих негідників їхній «родине» в обмін на наших, яких чекають на батьківщині», – зазначає Геращенко.

22 червня під консульством Росії в Києві зібралися активісти на акцію «Заберіть своїх – віддайте наших». Вони вимагали обміну українських політв’язнів на затриманих в Україні росіян чи українських громадян, у яких може бути зацікавлена Росія.

Організація «Медійна ініціатива за права людини» встановила імена 21 затриманого росіянина чи громадянина України, яких можна було б віддати Росії в обмін на українців. Перший віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що таких людей 23, але хто вони, вона не розповідала.

19 червня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи звернення групи російських митців та публічних осіб Володимира Путіна з проханням звільнити Олега Сенцова, заявив, що громадський резонанс не може вплинути на рішення суду щодо українського режисера, якого засудили в Росії. Сенцов, за словами Пєскова, повинен сам звернутися з проханням про помилування до президента Росії Володимира Путіна.

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Про те, що українська влада готова провести обмін 23 засуджених росіян на українських громадян, засуджених у Росії, Ірина Геращенко повідомила 4 червня.

Раніше в Кремлі заявили, що не отримували пропозицій про обмін засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на затриманого в Україні редактора агентства «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського.

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях. Як повідомив адвокат українця Дмитро Дінзе після відвідування підзахисного 21 червня, Сенцов перебуває в окремій палаті медчастини колонії, лікарі якої роблять все можливе для збереження його життя. У нього загострилися проблеми з серцем і нирками.

31 травня стало відомо, що кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування на знак солідарності з Олегом Сенцовим. 7 червня адвокат Кольченка Андрій Лепьохін повідомив, що українець припинив голодування.

Сенцова і кримчанина Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до списку політв'язнів.

4 червня суд у Москві засудив іншого українського політв’язня – журналіста Романа Сущенка – до 12 років позбавлення волі, звинувативши його у шпигунстві.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.