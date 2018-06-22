«Сумно дивитися на це»: 40 днів голодування Сенцова і Росія

Сьогодні – 40 днів від початку голодування українського режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії на 20 років за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити з російських в’язниць усіх українських політв’язнів і неодноразово заявляв, що буде тримати його «до кінця». По всьому світі і в Росії проходять акції на підтримку Сенцова. Європейський суд із прав людини зажадав від Росії медичні документи про стан здоров’я Сенцова. Просити про помилування режисера готовий генеральний секретар Ради Європи Турб’єрн Яґланд.

Напередодні Олега Сенцова, який перебуває в колонії в селищі Лабитнангі, відвідав його адвокат Дмитро Дінзе. У розмові з ним Сенцов спростував слова уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової, яка раніше порівняла голодування українського режисера з «лікувальним голодуванням» і заявила, що Сенцов набирає вагу.

«Схоже, Москалькову міг дезінформувати уповноважений із прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолій Сак, який регулярно відвідує Сенцова», – припустив адвокат.

За словами Дінзе, Сенцов розповів, що Сак фотографував його, проте відмовився передати фото уповноваженому з прав людини Верховної Ради України Людмилі Денісовій, коли її не пустили в колонію і вона просила надати відомості про здоров’я Сенцова.

«Кожен день Сенцов п’є по 3,5 літри води, йому крапають крапельницю з великою кількістю глюкози, амінокислот і поживних вітамінних речовин. Ніякого голодування він не припиняв», – розповів Дінзе.

Сенцов лежить в окремій палаті медчастини колонії, лікарі якої роблять усе можливе для збереження його життя. У нього загострилися проблеми з серцем і нирками. За свідченням лікарів колонії, кризова ситуація зі здоров’ям режисера може настати найближчим часом.

На заяву ЄСПЛ, який закликав режисера припинити голодування, Сенцов відповів відмовою і просив передати «великий привіт», нагадавши, що його скарга, яку ЄСПЛ визначив як пріоритетну, лежить без руху вже кілька років.

21 червня про долю Олега Сенцова та інших українських політв’язнів говорили президенти України і Росії Петро Порошенко і Володимир Путін. Про це повідомила прес-служба керівника України. За офіційними даними, Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, у якій закликав його звільнити «утримуваних осіб» і активізувати роботу в «нормандському форматі».

«Голова української держави закликав звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців», – мовиться в повідомленні.

Глибоку стурбованість становищем Олега Сенцова та інших українських в’язнів у Росії висловили напередодні посли країн «Групи семи» в Києві.

У заяві послів, опублікованій у четвер, сказано, що звільнення українських в’язнів – як частина домовленості про обмін утримуваними особами – має стати «важливим кроком уперед із гуманітарного погляду».

Із проханням підписати петицію за звільнення Олега Сенцова виступила його двоюрідна сестра Наталя Каплан. До сьогоднішнього дня її підтримали понад 86 тисяч осіб.

Український режисер Олег Сенцов тримає голодування в колонії з 14 травня, вимагаючи звільнити всіх громадян України, які утримуються під вартою або відбувають покарання в Росії, яких він і правозахисні організації вважають політв’язнями.

Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова, у свою чергу, заявляє, що станом на 21 червня достовірної інформації про здоров’я Сенцова вона не має, але є підстави вважати, що його годують примусово – втім, цю інформацію Дмитро Дінзе не підтвердив.

На початку цього тижня Москалькова і Денісова погодили список із 34 громадян, які перебувають під вартою на території двох країн, яких вони мають намір відвідати до початку серпня цього року. Незабаром після цього український омбудсмен звинуватила російську сторону в саботажі домовленостей.

Про те, як ідуть переговори про відвідини українських і російських ув’язнених, Людмила Денісова розповіла Радіо Свобода.

«На жаль, я можу констатувати те саме, що й було, – йде затягування процесу, йдуть довгі якісь погоджувальні, незрозумілі процедури, – каже Людмила Денісова. – Вони мені кажуть: як же я можу зустрітися з Сенцовим, якщо він громадянин Російської Федерації, а я – уповноважений Верховної Ради України? Я їм кажу, що він громадянин України. Треба розрубати цей гордіїв вузол, щоб дати можливість обом сторонам виконати доручення президентів після їхньої домовленості 9 червня. Треба зробити відвідування в’язнів синхронними – щоб ні в кого не виникало проблем із недовірою однієї сторони до іншої сторони. Але поки все це відбувається знову і знову. Ми, безумовно, хочемо відвідати всіх. У нашому попередньому списку 34 людини, але поки ніяких домовленостей про відвідування їх немає».

У всьому світі, в Україні і Росії тривають акції з вимогою звільнити Олега Сенцова. У Москві активісти роздають летючки з інформацією про справу українського режисера перехожим і гостям чемпіонату світу з футболу.

Одна з активних учасниць акцій і пікетів на підтримку Сенцова, громадський активіст Вікторія Івлєва розповіла про те, що змінилося за 40 днів голодування Олега Сенцова.

Ніщо, крім власного черева, людей не хвилює

«Мушу сказати, що летючки на вулиці – це була не моя ініціатива. Це ініціатива молодих дівчат-кінематографістів Оксани Бичкової і Маші Чупринської. Я просто цю ідею підтримала і продовжую цим займатися, незважаючи на те, що два дні тому хлопців узяли в поліцію, я вважаю, абсолютно незаконно. Мене не взяли, але, може, ще візьмуть, життя ще не закінчене. У середу ми ходили роздавати летючки на Чистих Прудах (місцевість у центральній частині Москви – ред.) і зустріли абсолютно різних людей – від тих, хто говорив: «Так, ми знаємо, ми підтримуємо. Що ми можемо зробити?» – до тих, хто реагував грубо: «Так нехай піде пожере!», або: «Катайте звідси геть, дурепи!», або: «Шукайте дурнів в іншому місці, наш президент – Путін». Так що така палітра розкривається, і це дуже цікаво. У багатьох позиція така: «У нас у країні просто так не садять, і раз посадили, значить, є за що». Я не знаю, до чого це призведе. Зараз у фейсбуці запущена петиція Олександра Рекубратського з приводу обміну російських і українських в’язнів. Ось ця петиція набрала за п’ять днів 6637 голосів. А петиція про те, щоб не підвищували пенсію, набрала понад два мільйони підписів. Різниця – у 300 з чимось разів, ось вам і вся оповідь. Ніщо, крім власного черева, людей не хвилює – ні співчуття, ні милосердя, ні совість. Кудись ці категорії зникли. Або є якась сліпа віра в державу, яка завжди справедлива, але тоді що ж ви йдете з приводу пенсій? Або це просто «моя хата скраю, я нічого не хочу знати, хочу прожити своє життя тихо, аби мене ніхто не чіпав», мені тут важко сказати, але мені просто сумно дивитися на це», – каже Вікторія Івлєва.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Правозахисники і сам режисер називають справу сфабрикованою. 14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити з російських в’язниць усіх українських політв’язнів. Режисер неодноразово заявляв, що буде тримати голодування «до кінця». У прес-службі Кремля заявили, що широкий громадський резонанс, який викликало голодування Олега Сенцова, не зможе вплинути на процедуру помилування.

У вівторок адвокат міжнародної правозахисної групи «Агора» Наталія Добрева, яка представляє інтереси Олега Сенцова в Європейському суді з прав людини, подала туди екстрену скаргу. Після цього ЄСПЛ попросив владу Росії подати всю інформацію про стан здоров’я Сенцова.

Про це, зокрема, повідомив у своєму телеграм-каналі адвокат, керівник міжнародної правозахисної групи «Агора», член Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Павло Чиков. За інформацією Чикова, ЄСПЛ почав просити в уряду Росії медичну документацію. Вона має бути надана до 27 червня. Також від російської влади чекають звіту про те, чи дотримуються щодо Сенцова статті 2, 3 і 5 Конвенції про захист прав людини, які гарантують право на життя, свободу і забороняють тортури. Одночасно з цим ЄСПЛ запропонував Сенцову припинити голодування.

Раніше з посиланням на уповноваженого з прав людини в Росії Тетяну Москалькову стало відомо, що просити російську владу про помилування Сенцова має намір генеральний секретар Ради Європи Турб’єрн Яґланд. Москалькова зазначила, що сам Сенцов із таким проханням не звертався. «Це пан Яґланд висловив таку зацікавленість з боку Ради Європи», – сказала Москалькова журналістам у середу після зустрічі з Яґландом.

Сам генеральний секретар Ради Європи Турб’єрн Яґланд розповів журналістам, що він закликає помилувати Сенцова з міркувань гуманізму. «Я вважаю, що пан Сенцов повинен бути звільнений на гуманітарних підставах», – сказав Яґланд після зустрічі з російським омбудсменом.

Оригінал публікації – на сайті Російської служби Радіо Свобода