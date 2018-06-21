Мін’юст звернувся до ЄСПЛ через відмову Росії Денісовій у зістрічі із Сенцовим

Міністерство юстиції України звернувся до Європейського суду з прав людини з проханням надати вказівки щодо Росії, яка не дає уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій можливості зустрітися із засудженим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим. Про це повідомив заступник міністра юстиції Іван Ліщина у Facebook.

«Мета: отримати вказівки ЄСПЛ до РФ щодо утримання від вжиття будь-яких дій, які становитимуть загрозу для життя і здоров’я О. Сенцова, надання представникам України, у першу чергу уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Л. Денісовій, доступу до нього, а також надання інформації щодо стану здоров’я Олега», – пояснив Ліщина.

21 червня Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

15 червня Денісова заявила, що керівництво російської колонії не пустило її на зустріч із Сенцовим.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом з 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.