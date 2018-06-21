Сенцов у медчастині, проблеми з нирками і серцем – Денісова

Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова повідомила у Facebook, що Олег Сенцов перебуває у медичній частині, у нього проблеми з нирками і серцем.

За словами українського омбудсмана, про це їй повідомив адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе, якому вдалося сьогодні зустрітися із Сенцовим.

«Тільки-но поговорила із адвокатом Олега Сенцова. Сьогодні він таки зустрівся із Олегом в колонії. За його словами, Олег знаходиться зараз у медичній частині. В нього – проблеми із нирками та серцем. Олег п’є 3,5 літра води на день, та ще ставлять щоденні крапельниці. Це ще додаткові 2 літри. На 26-й день голодування в Олега сталася криза і його відвезли до лікарні за межами колонії. Хотіли примусово нагодувати, але Олег відмовився. Лікарі не наполягали через можливий розголос і попросили забрати його назад до колонії разом із апаратом для примусового годування. Зі слів адвоката, в будь-який момент криза може повторитися...», – написала Людмила Денісова.

20 червня Людмила Денісова повідомила про намір російського адвоката українського режисера Олега Сенцова Дмитра Дінзе зустрітися зі своїм підзахисним 21 червня у колонії міста Лабитнангі. За словами Денісової, під час зустрічі з Дінзе вона «передала йому листи від президента України та першого віце-спікера Ірини Геращенко для Олега».

21 червня Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом з 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації.