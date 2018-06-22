Денісова: лікарі кажуть, що у Сенцова відмовляють рецептори

Друга криза у стані українського політв’язня Олега Сенцова, якого утримують у колонії на півночі Росії, може настати у будь-який момент, і тоді його можуть почати годувати примусово, заявила український омбудсман Людмила Денісова.

За її словами, адвокат Сенцова Дмитро Дінзе 22 червня знову відвідав свого підзахисного.

«Говорить, що Олег дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка. Лікарі кажуть, що в нього вже відмовляють рецептори», – написала Денісова у Facebook і звернулася до керівника російської Федеральної служби з виконання покарань із закликом терміново організувати її зустріч із ув’язненим режисером.

Перед цим Денісова обговорювала це питання із російським Уповноваженим з прав людини Тетяною Москальковою, але та пропонує спочатку зробити спільний візит до заарештованого керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського в Херсонському СІЗО.

Ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов розпочав 22 червня 40-й день голодування з вимогою звільнення українських політв’язнів.

Як повідомив адвокат українця Дмитро Дінзе після відвідування підзахисного 21 червня, Сенцов перебуває в окремій палаті медчастини колонії, лікарі якої роблять все можливе для збереження його життя. У нього загострилися проблеми з серцем і нирками.

18 червня у Москві відбулася зустріч омбудсманів України і Росії Людмили Денісової і Тетяни Москалькової. По її завершенню Тетяна Москалькова розповіла журналістам, що домовилася з Денісовою про взаємне відвідування режисера Олега Сенцова у російській колонії та журналіста Кирила Вишинського в Херсоні. А також про початок створення «дорожньої карти» відвідування громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі в Росії та Україні.

Європейський парламент 14 червня ухвалив резолюцію із закликом звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Росії.