Україна просить ООН забезпечити доступ лікарів до політв’язнів у Росії – посол

Посол України Юрій Клименко звернувся до ООН з проханням забезпечити доступ лікарів до українських політв’язнів, утримуваних у Росії, повідомляє Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві в Twitter.

«Оскільки кожна година має вирішальне значення для утримуваних РФ українських політв’язнів, стан здоров’я яких погіршується, звертаємось до спецдоповідача ООН знайти шляхи забезпечення їхнього права на здоров’я та доступу до них незалежних лікарів», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив Клименко, «мільйони українських громадян в умовах російської окупації позбавлені можливості реалізації свого права на здоров’я».

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії в місті Лабитнангі за Північним полярним колом 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Пізніше до цього долучились Олександр Кольченко (він припинив голодування цього тижня через різке погіршення стану здоров’я), Олександр Шумков та кілька російських політв’язнів

Кримчанин Володмир Балух, якого утримують за ґратами на анексованому Росією півострові, оголосив голодування, ще у березні цього року..

Європейський парламент 14 червня ухвалив резолюцію із закликом звільнити Олега Сенцова й інших політичних в’язнів Росії.