Європарламент закликав звільнити Сенцова – резолюція

Резолюція із закликом звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Росії була ухвалена на сесії Європейського парламенту 14 червня. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, за неї проголосували 485 євродепутатів, проти – 76, утрималися – 66 парламентарів.

Перед тим усі основні політичні групи парламенту ЄС при обговоренні стану із правами людини в Росії закликали до звільнення Олега Сенцова та 158 інших політичних в’язнів, які утримуються у цій країні.

Учасники дебатів наголосили на необхідності продовження санкційного тиску на Кремль, а європейських лідерів та дипломатів закликали не відвідувати чемпіонат світу, який відкривається 14 червня в Росії.

«Путін використовує світовий футбольний чемпіонат для пропаганди та демонстрації своєї влади», – зауважували європарламентарі.

Єврокомісар з питань енергетики та клімату Міґель Аріас Каньєте, який взяв участь в дебатах, назвавши поіменно українських політичних в’язнів, зокрема, з-поміж кримських татар, закликав Росію припинити порушувати права людей, включно із окупованою територією українського Криму.

«Незаконно утримувані українці повинні бути звільнені без зволікань. Нагадую, що підтримку Олега Сенцова висловили лідери «Великої сімки». Це месседж, який ми будемо повторювати владі Росії. Що ж до ЄС, то вкотре заявляю: співдружність буде продовжувати політику цілковитого невизнання нелегальної анексії Криму й Севастополя та повної підтримки незалежності й територіальної цілісності України».

Практично кожен із євродепутатів, що взяли участь у дебатах щодо порушень прав людини, зокрема, справи Олега Сенцова, також закликали до його негайного звільнення. У залі засідань у Європарламенті низка депутатів тримала в руках портрети Сенцова й інших політичних в’язнів, на знак протесту проти їхнього незаконного утримування у російських в’язницях.

Голова політичної групи «зелених», яка й ініціювала резолюцію та петицію із закликами звільнення українських політв’язнів, німецький євродепутат Ребекка Гармс висловилася з вимогою засудити російські зловживання та«залишатись згуртованим щодо продовження санкцій проти Росії».

«Коли стартує чемпіонат світу з футболу, ми не повинні забувати тих, хто продовжує страждати від рук Путіна. Понад 150 осіб на сьогодні перебувають за ґратами через їхні політичні погляди. У той же час, режим Путіна продовжує залякувати «Меморіал» та інші правозахисні організації. Це повинно припинитися», – заявила вона.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочинає другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Олега відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Українці повинні повністю бойкотувати ЧС-2018 – Єрмоленко про війну з Росією