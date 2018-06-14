Олег Сенцов розпочинає другий місяць голодування

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочинає другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Актуальних офіційних повідомлень про стан здоров’я Сенцова немає. Фахівці лікарні міста Лабитнангі, які 8 червня оглянули українця, вказали, що «засуджений Сенцов… постійно перебуває під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання», «Сенцову проведено низку клініко-інструментальних досліджень», а лікарям колонії «надані рекомендації щодо подальшого ведення пацієнта».

Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Олега відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.

«Невідомо поки, чи застосовували примусове годування, як погрожували. Це все буде відомо наприкінці тижня. Здаватися він не збирається, помирати не збирається, але і відступати від умов голодування теж», – розповіла Каплан Радіо Свобода.

Активісти в Україні і світі вимагають від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців, зокрема, українського режисера Олега Сенцова. Акції на підтримку проходять у багатьох країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Крім того, Європарламент проведе сьогодні дебати, а пізніше голосування щодо резолюції про права людини в Росії і зокрема про справу – Сенцова. Український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії з 14 травня. Затриманого у 2014 році Сенцова засудили до понад 20 років за ґратами за звинуваченням у тероризмі. Він це заперечує.