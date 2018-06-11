Російська правозахисниця оприлюднила новий лист Сенцова з тюрми

Російська правозахисниця Зоя Свєтова оприлюднила лист від українського режисера і письменника з Криму Олега Сенцова, ув’язненого у за полярним колом.

За її словами, лист датований 7 червня, тобто 25-м днем від часу, коли Сенцов оголосив голодування. Це була відповідь на лист самої Свєтової, в якому вона розповіла про деякі акції на підтримку українських політв’язнів, під час яких російські митці читали оповідання його авторства.

«Передай, якщо кому зможеш з акторів, хто озвучував мої оповідання, привіт, подяку разом із подивом і захопленням. Спасибі їм за це! Ну і взагалі – привіт усім хорошим людям і не тільки», – написав Олег Сенцов, серед іншого зазначивши, що не вважає себе переможеним і «милосердя не просить».

Активісти в Україні і світі продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Кінорежисер Олег Сенцов разом із громадським активістом Олександром Кольченком і ще двома людьми були затримані російськими спецслужбами у Криму у травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на окупованому півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону в сусідній Росії засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва своєї провини не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс Сенцова і Кольченка до списку політв’язнів.

Наразі Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, яких утримують у Росії і Криму.