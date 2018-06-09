На Майдані в Києві читають оповідання Сенцова на його підтримку

У центрі Києва на майдані Незалежності відбувається акція «Вголос. Читаємо оповідання Сенцова на Майдані» на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який 27-й день голодує в російській колонії.

Люди тримають плакати з написами: «Олег Сенцов голодує. Свободу в’язню Кремля», #FreeSentsov і #SaveOlegSentsov. Учасники акції по черзі читають зі сцени уривки з оповідань Сенцова.

В акції беруть участь друзі й колеги Сенцова, українські актори, ведучі, музиканти.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».

Активісти в Україні і світі продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Читайте також: У день відкриття саміту G7 у світі проводять глобальну акцію#SaveOlegSentsov

Сенцова разом із кримським анархістом Олександром Кольченком російські силовики затримали в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.