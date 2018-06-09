Російські тюремники: Сенцова оглянув консиліум лікарів

Консиліум медиків Лабитнангі в Ямало-Ненецькому окрузі Росії провів обстеження українського режисера Олега Сенцова, який 27-й день голодує в колонії, розташованій у цьому місті, повідомили в управлінні російської Федеральної служби виконання покарань.

«Повідомляємо, що засуджений Сенцов О.Г., який добровільно відмовився від прийому їжі, постійно перебуває під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання. 8 червня проведено черговий консиліум лікарів-фахівців «Лабитнангської міської лікарні». Сенцову проведено низку клініко-інструментальних досліджень. Надані рекомендації щодо подальшого ведення пацієнта», – йдеться в повідомленні.

Про стан здоров’я Сенцова, а також про те, що саме йому рекомендують російські лікарі, у повідомленні не йдеться.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».

Також наприкінці травня управління ФСВП у Ямало-Ненецькому автономному окрузі повідомило, що Сенцов дав згоду на «підтримувальну терапію».

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Активісти в Україні і світі продовжують вимагати від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Сенцова разом із кримським анархістом Олександром Кольченком російські силовики затримали в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.

Лабитнангі, де утримують Сенцова, – місто в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташоване північніше від Північного полярного кола.