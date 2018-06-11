Сестра Сенцова: у Путіна нічого не просила

Сестра ув’язненого в Росії Олега Сенцова Наталія Каплан заперечила звернення до російського президента Володимира Путіна з проханням звільнити українського режисера перед чемпіонатом світу з футболу.

«Відповідально заявляю, до Путіна не зверталася, звідки ноги ростуть (у цих повідомлень – ред.), не знаю. Можливо, банально недозрозуміли», – написала Каплан уночі 11 червня у Facebook.

Раніше британське видання Guardian написало, а частина українських видань переповіла про таке звернення.

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Кінорежисер Олег Сенцов разом із громадським активістом Олександром Кольченком і ще двома людьми були затримані російськими спецслужбами у Криму у травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на окупованому півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону в сусідній Росії засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва своєї провини не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс Сенцова і Кольченка до списку політв’язнів.

Наразі Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, яких утримують у Росії і Криму.