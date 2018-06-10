На кінофестивалі в Росії закликали звільнити Сенцова

На російському кінофестивалі «Кінотавр» закликали звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова, який в ув’язненні в Росії тримає голодування вже 28-й день.

Така вимога міститься в заяві, яку зачитали голова журі конкурсу Олексій Попогребський і голова журі дебютної секції фестивалю Андрій Плахов.

Також на церемонії оголошення переможців фестивалю, що завершився в Сочі, вимагали звільнити й російського режисера Кирила Серебренникова.

Кінорежисер Олег Сенцов разом із громадським активістом Олександром Кольченком і ще двома людьми були затримані російськими спецслужбами у Криму у травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на окупованому півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону в сусідній Росії засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва своєї провини не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс Сенцова і Кольченка до списку політв’язнів.

Наразі Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, яких утримують у Росії і Криму.

Кирило Серебренников перебуває під домашнім арештом із серпня 2017 року, коли російські силовики звинуватили режисера у фінансових зловживаннях, які він заперечує і називає «абсурдними». Прихильники митця заявили, що справа проти нього політично мотивована.