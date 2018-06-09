Сенцов: як для четвертого тижня польоту, пілот почувається нормально

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов, який голодує від 14 травня, заявляє, що «пілот почувається нормально». Про стан свого здоров’я він написав у листі до російських правозахисників Миколи та Тетяни Щур, які передали його «Громадському».

«Про мене тут добре піклуються. Лікар обстежує постійно, аналізи, обстеження, крапельниці. Як для четвертого тижня польоту, пілот відчуває себе нормально! Далі подивимося, але всі розуміють, що я не відступлю, тому готують варіанти подальшого збереження мого здоров'я. Так що про це поки не турбуйтеся. Мене навіть днями перевели з камери в місцеву санчастину табору, надавши окрему палату. Так що я тепер хворий ув'язнений, а не просто ув'язнений», – пише Сенцов.

У своєму листі він згадав про голодування іншого засудженого в Росії українця, Олександра Кольченка, який вимагав звільнити Сенцова. Той припинив свій протест 7 червня у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

«Приємно отримати від вас лист з новинами. Дуже дякую за нього і за все, що ви робите для мене і для Саші. Я знаю, що він тепер теж у справі, але куди йому з його здоров'ям і комплекцією? Але відмовляти, як правильно сказав Буковський, не треба. Якщо людина вирішила, то вирішила», – підкреслив Сенцов.

Режисер від 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Російські спецслужби затримали Кольченка і Сенцова разом зі ще двома людьми в анексованому Криму в травні 2014 року. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.