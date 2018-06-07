Кольченко припинив голодування – адвокат

Засуджений у Росії українець Олександр Кольченко припинив голодування, повідомив адвокат Андрій Лепьохін у Facebook. Він оприлюднив лист ув'язненого.

«Вимушений визнати, що я переоцінив свої сили – я виявився занадто слабким. В іншому випадку я піддав би своє здоров'я непоправному ризику. Невиправданому», – заявив Кольченко в листі.

Адвокат зазначив, що засуджений почав непритомніти, за час голодування його вага знизилася до 54 кілограмів.

Кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.

Це сталося після того, як Сенцов від 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Російські спецслужби затримали Кольченка і Сенцова разом зі ще двома людьми в анексованому Криму в травні 2014 року. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.