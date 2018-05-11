Путін відмовив Франції: чому в Каннах не побачать режисера Кирила Серебренникова

Президент Росії Володимир Путін відкинув заклики надати затриманому режисерові Кирилу Серебренникову можливість поїхати на Каннський кінофестиваль. 10 травня організатори фестивалю заявили, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан написав до Путіна листа, в якому просив дозволити 48-річному Серебренникову представити в Каннах фільм «Літо» – художню стрічку про російську рок-легенду 80-х років минулого століття Віктора Цоя.

Але, за словами директора фестивалю Тьєррі Фремо, Путін заявив у листі, отриманому незадовго до прем'єри фільму 9 травня, що «у Серебренникова є проблеми з судовою владою». «Я б радий допомогти, але суди є незалежними», – додав російський президент.

Серебренников перебуває під домашнім арештом із серпня 2017 року, коли російські силовики звинуватили режисера у фінансових зловживаннях, які він заперечує і називає «абсурдними». Прихильники митця заявили, що справа проти нього політично мотивована.

Серебренников був затриманий на заключних етапах зйомок фільму «Літо» і був змушений працювати над завершенням стрічки вже під домашнім арештом. «Схоже на те, що ми повернулися до середньовіччя», – так прокоментував журналістам ситуацію навколо Серебренникова український режисер Сергій Лозниця, який особисто представляє в Каннах свій фільм «Донбас».