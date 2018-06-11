Радіо Свобода Daily: Сенцов розповів адвокатам, як почувається

Сенцов: «пілот почувається нормально»

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов, який голодує від 14 травня, написав у листі до російських правозахисників Миколи та Тетяни Щур, що «пілот почувається нормально». «Про мене тут добре піклуються. Лікар обстежує постійно, аналізи, обстеження, крапельниці. Як для четвертого тижня польоту, пілот відчуває себе нормально! Далі подивимося, але всі розуміють, що я не відступлю, тому готують варіанти подальшого збереження мого здоров'я. Так що про це поки не турбуйтеся. Мене навіть днями перевели з камери в місцеву санчастину табору, надавши окрему палату. Так що я тепер хворий ув'язнений, а не просто ув'язнений», – пише Сенцов.

Надважлива зустріч

Президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вже прибули до Сінгапуру, щоб офіційно зустрітись 12 червня.

Але перед цим Трамп вже вдруге за останні дні закликав повернути Росію до «Групи семи», знову перетворивши її на «вісімку», звідки Москву виключили після анексії українського Криму у 2014 році. Ідея Дональда Трампа викликала або нерозуміння, або й гостру критику провідних світових політиків. Натомість політичний оглядач Віталій Портников не вважає, що відновлення такого формату є реалістичним з точки зору навіть далекої перспективи. «Саме тому прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков має рацію, коли говорить, що Росію сьогодні більше цікавить «двадцятка». Адже у «Групі двадцяти» у Росії більше союзників», – пише Портников у статті на цю тему.

Трансляція футболу з Росії

І до спорту, який, на жаль, не завжди обходиться без політики. Футбольні трансляції Чемпіонату світу з Росії намагалися заборонити в Україні на законодавчому рівні, але вже не зможуть цього зробити. Права на показ матчів купив телеканал «Інтер», що викликало додаткові дискусії в суспільстві. Одні наголошують, що українцям нав’яжуть ворожу пропаганду, інші – що Чемпіонат світу проводить не Росія, а Міжнародна федерація футболу (ФІФА). Тож, чи мала право Україна не транслювати ці матчі та чому права на показ продали в останні дні перед мундіалем?

Гай Річі зробив Київ Росією

Ледь стих галас після скандалу, що трапився з німецьким авіаперевізником Lufthansa, як британський режисер Гай Річі зняв рекламний ролик, в якому події, що за сценарієм відбуваються у Росії, насправді зняті в київському районі Березняки. Це помітили українські журналісти Руслан Тарасов та Євген Спірін.

Промо-відео розповідає про «надію російського футболу» хлопчика Андрія. У зйомках також взяли участь відомі футбольні зірки: Неймар, Месут Езіл та Тьєррі Анрі, а також американська професійна тенісистка Серена Вільямс.

На кадрах, наприклад, можна побачити панорамний вигляд на Русанівку з локації, розташованої поблизу озера Тельбін. Зокрема, в око впадають відомі багатьом киянам будинки із синіми дахами на вулиці Туманяна.

Багато кого факт, що відео про Росію зняли в Україні, обурив. Деякі користувачі навіть закликали компанію, для якої створили цю рекламу, видалити ролик зі свого YouTube-каналу.

Недбалість, більшовики, Антанта?

Сто років тому в Києві сталася надзвичайна ситуація – 6 червня 1918 року вибухнули звіринецькі артилерійські склади. Ця подія справила дуже сильне враження на киян. Вони ще не встигли відійти від боїв за Київ, які точилися на початку року. На жаль, за останні кільканадцять років новини про вибухи на складах боєприпасів стали вже звичним явищем. А про те, як це було сто років тому, Радіо Свобода поговорило з письменником, знавцем історії Києва Станіславом Цаликом.

Умань: євреї повертаються

А на завершення сьогодні про Умань – відоме у багатьох країнах українське містечко. Саме сюди щороку здійснюють паломництво десятки тисяч хасидів зі всього світу на єврейський Новий рік – Рош-га-Шана. Точніше, до могили їхнього праведника рабі Нахмана. Але деяким хасидам паломництва видалося недостатньо і вони почали перевозити до Умані з Ізраїлю свої сім'ї, аби точно збулося пророцтво їхнього духовного лідера. Ціни на нерухомість в уманському «єврейському кварталі» прирівнялися до столичних, але це нових громадян України не лякає. Саме у цьому кварталі хасиди намагаються навести свій лад, до якого звикли. Як вони адаптовуються до місцевих реалій і як міняють ці реалії під свої потреби? Через що виникають конфлікти з місцевими, чому хасиди звинувачують місцеву владу в корупції і що кажуть у відповідь чиновники? Про все дивіться у новому випуску проекту #ВУКРАЇНІ.

Нехай Вам усюди будуть раді!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.