Умань: євреї повертаються | #ВУКРАЇНІ

Умань – відоме у багатьох країнах українське містечко. Саме сюди щороку здійснюють паломництво десятки тисяч хасидів зі всього світу на єврейський Новий рік – Рош-га-Шана. Точніше, до могили їхнього праведника рабі Нахмана. Але деяким хасидам паломництва видалося недостатньо і вони почали перевозити до Умані з Ізраїлю свої сім'ї, аби точно збулося пророцтво їхнього духовного лідера. Ціни на нерухомість в уманському «єврейському кварталі» прирівнялися до столичних, але це нових громадян України не лякає. Саме у цьому кварталі хасиди намагаються навести свій лад, до якого звикли. Як вони адаптовуються до місцевих реалій і як міняють ці реалії під свої потреби? Через що виникають конфлікти з місцевими, чому хасиди звинувачують місцеву владу в корупції і що кажуть у відповідь чиновники?